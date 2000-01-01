Нереальный рекорд Норвегии на Олимпийских играх. Кто добывал золото, кроме Бё и Клебо?

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Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золотых медалей
Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золотых медалей
По итогам соревнований в Пекине в активе норвежцев 16 золотых наград — на две больше, чем у Канады на ОИ-2010, а также Германии и самой Норвегии на ОИ-2018. Кто их завоевал?
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Йоханнес Бё (дважды)
Йоханнес Бё (дважды)
Биатлон. 10 км — спринт и 15 км — масс-старт.
Биатлон, эстафета 4х7,5 км
Биатлон, эстафета 4х7,5 км
Тарьей Бё (на фото), Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен.
Марте Рёйселанд (дважды)
Марте Рёйселанд (дважды)
Биатлон. 7,5 км — спринт и 10 км — гонка преследования.
Биатлон. Смешанная эстафета, 4х6 км (мужчины и женщины)
Биатлон. Смешанная эстафета, 4х6 км (мужчины и женщины)
Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф (на фото), Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования
Халпьгейр Энгебротен, Аллан Даль Юханссон (на фото), Педер Конгсёуг, Сверре Лунде Педерсен.
Йорген Граабак
Йорген Граабак
Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км/большой трамплин.
Лыжное двоеборье. Командное первенство Гундерсена 4х5 км/большой трамплин
Лыжное двоеборье. Командное первенство Гундерсена 4х5 км/большой трамплин
Йорген Граабак, Йенс Лураас Офтебро, Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен (на фото).
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо
Лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем.
Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем
Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем
Эрик Вальнес (на фото) и Йоханнес Клебо.
Терезе Йохауг (трижды)
Терезе Йохауг (трижды)
Лыжные гонки. 10 км классическим стилем, 30 км — масс-старт свободным стилем, 7,5 км + 7,5 км — скиатлон.
Мариус Линдвик
Мариус Линдвик
Прыжки с трамплина.
Бирк Рууд
Бирк Рууд
Фристайл.
Нереальный рекорд Норвегии на Олимпийских играх. Кто добывал золото, кроме Бё и Клебо?
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