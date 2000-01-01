Антон Бабиков
Выступал на Олимпийских играх — 2018.
Вид спорта: биатлон (запасной состав)
Выиграл чемпионат мира — 2017 в эстафете, трижды побеждал на чемпионате Европы, а также взял три бронзы ЧЕ.
Бабиков начал заниматься биатлоном в Уфе
Причём именно в этот вид он попал из-за того, что секция по лыжным гонкам была непрофессиональной. Первые успехи пришли к нему в 19 лет.
Факт
Бабиков живёт в родной Уфе, но мечтает перебраться в менее населённый пункт. Из города он сбегает во время хандры. Одна из причин — Антон любит чтение. Его любимый автор — Герман Гессе.
Антон Бабиков
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