Ульяна Нигматуллина
Выступала на Олимпийских играх — 2018.
Вид спорта: биатлон
Победила в гонке преследования и взяла бронзу в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года. Победитель и призёр многих соревнований на юношеском и молодёжном уровнях.
Нигматуллина начала заниматься биатлоном в Можге, Республика Удмуртия
Ульяна из спортивной семьи. Отец и мать, Николай и Людмила Кайшевы, — лыжники. Первый тренер спортсменки — Алексей Коротаев. В 2008 году она переехала в Ижевск, чтобы заниматься у Анатолия Богданова.
Факт
За «диснеевскую» внешность болельщики стали называть Нигматуллину «Принцесса биатлона». Впрочем, сама спортсменка не очень любит внимание и честно говорит, что ограничивает количество интервью.
Нигматуллина — об умении контролировать эмоции
«Почему-то чем напряжённее момент гонки – например, последний огневой рубеж во время эстафеты, тем комфортнее я себя чувствую, как бы странно это ни звучало».
Ульяна Нигматуллина
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