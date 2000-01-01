Виктор Муштаков
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: конькобежный спорт
Чемпион Европы в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта.
Муштаков начал заниматься конькобежным спортом в Барнауле
Виктор – выпускник Алтайского УОР и СШОР «Клевченя». Муштаков занимался под руководством Елены Комаровской и Аркадия Конюхова, является победителем ЧМ и бронзовым призёром КМ среди юниоров.
Факт
Виктор начинал карьеру в коньках брата, затем передал их тренеру, который отдал донашивать их другим ребятам.
Муштаков – о том, как побил рекорд
«У Клевчени было два рекорда края: на 500 и 1000 метров. Когда поехали в Солт-Лейк-Сити, мы разговаривали с тренером об этом, и я знал, что должен их побить».
Виктор Муштаков
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