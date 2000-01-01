Сергей Трофимов – о ярком воспоминании из детства

«Была весна, и лёд на стадионе был покрыт водой, – вспоминает Сергей. – Когда начался турнир, я не видел, кто бежит, вокруг спортсменов поднялось облако брызг. А на стадионе страшный шум-гам».