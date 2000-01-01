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Руслан Захаров
Руслан Захаров
Выступал на Олимпийских играх — 2010 и 2014: выиграл золото в эстафете в Сочи (шорт-трек).
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Вид спорта: конькобежный спорт
Вид спорта: конькобежный спорт
Чемпион Европы, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России.
Захаров начал заниматься конькобежным спортом в Уфе
Захаров начал заниматься конькобежным спортом в Уфе
Карьера Захарова началась в Башкирии под руководством Альберта Тимербулатова. Вместе с ним Руслан отправился на свой первый турнир за границу в 14 лет. Ещё один тренер Захарова – Юрий Муратов.
Факт
Факт
На церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи Захаров произнёс олимпийскую клятву спортсменов.
Захаров перешёл из шорт-трека в конькобежный спорт. И это не последняя его роль
Захаров перешёл из шорт-трека в конькобежный спорт. И это не последняя его роль
«Велоспорт достаточно популярный в Европе и набирает популярность в России, но меня больше привлекает триатлон. Хочу попробовать себя в нём».
Руслан Захаров
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