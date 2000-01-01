Александр Румянцев
Выступал на Олимпийских играх — 2010 и 2014: лучший результат – шестое место в командной гонке в Сочи.
Вид спорта: конькобежный спорт
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы.
Румянцев начал заниматься конькобежным спортом в Архангельске
В 11 лет его в конькобежную секцию ДЮСШ №4 взяла подруга мамы – Татьяна Сютковская. Она вместе со своим мужем Владимиром является личным тренером спортсмена, как и Виктор Сивков с Маурицио Маркетто.
Факт
Румянцев был единственным представителем Архангельской области на Олимпийских играх — 2014 из 225 спортсменов сборной России.
Румянцев увлекается рыбалкой и не понимает, как там можно выпивать
«Как там пить, там холодно! В том-то и дело, что я еще понимаю, как можно пить в бане, но когда ты сидишь на этом морозе, то пить абсолютно не хочется. Потом ещё нужно столько пройти пешком...»
Александр Румянцев
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