Ангелина Голикова
Выступала на Олимпийских играх — 2014 и 2018: лучший результат – седьмое место на дистанции 500 м.
Вид спорта: конькобежный спорт
Чемпионка мира 2021 года на дистанции 500 м, трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница и призёр чемпионатов Европы.
Голикова начала заниматься конькобежным спортом в Москве
Ангелина училась в спортивной школе №23 «Сокол». В 2013 году выиграла бронзу на Универсиаде на дистанции 1000 метров. Тренируется у Татьяны Агафошиной и Александра Жаркова.
Факт
Голикова ни разу не выигрывала чемпионат России.
Голикова – о том, что хотела бросить спорт перед ОИ-2014
«Эмоции от попадания в Сочи я даже передать не могу. Как будто в лотерею выиграла. Дело в том, что я тогда вообще хотела бросать спорт – потеряла веру в себя».
Ангелина Голикова
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