Дарья Качанова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: конькобежный спорт
Двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте, серебряный призёр чемпионата Европы в спринтерском многоборье.
Качанова начала заниматься конькобежным спортом в Нижнем Новгороде
Первым тренером Дарьи стала Ольга Ярошенко. Также становиться лучше ей помогает Владимир Акилов. Представляет НОУОР №1. На ЧМ среди юниоров Качанова выиграла три золотых медали.
Факт
Во время карантина Качанова записала видео, показав, как занимается во время карантина в номере в комбинезоне и коньках.
Качанова — о специальной маске для церемонии награждения на ЧМ
«Вчера стояла на пьедестале и думаю: «Мы с Линой так рады, улыбаемся, а фото в этих масках». Никто не видел наши улыбки, а они такие красивые!»
Дарья Качанова
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