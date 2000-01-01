Наталья Воронина
Выступала на Олимпийских играх — 2018: выиграла бронзу на дистанции 5000 метров.
Вид спорта: конькобежный спорт
Чемпионка мира 2020 года на дистанции 5000 метров, девятикратный призёр ЧМ, четырёхкратная чемпионка России на дистанции 5000 метров.
Воронина начала заниматься конькобежным спортом в Нижнем Новгороде
Её личными тренерами являются Владимир Акилов и Ольга Ерошенко. В 2014 году Наталья выиграла серебро на первенстве России среди юниоров и на ЧМ среди юниоров. Выступает за ЦСКА.
Факт
Воронина — обладательница мирового рекорда на дистанции 5000 метров. Единственная конькобежка в мире, пробежавшая дистанцию 5000 метров быстрее 6 минут 40 секунд.
Воронина – о допинге
«Лично я не боюсь никаких допинг-проб. Если в моей крови найдут мельдоний — это будет какая-то мистика!»
Наталья Воронина
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