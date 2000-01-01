Евгения Лаленкова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: конькобежный спорт
Четырёхкратный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратный призёр чемпионата Европы 2020 года.
Лаленкова начала заниматься конькобежным спортом в Череповце
Первым её тренером была Светлана Лубнина. Выступает за ДЮСШ №2 города Череповец. Лаленкова сменила много тренеров, но сейчас занимается под руководством своего мужа Евгения.
Факт
Её муж Евгений Лаленков — участник трёх Олимпийских игр: 2002 года (Солт-Лейк-Сити), 2006 года (Турин) и 2010 года (Ванкувер).
Лаленкова — о здоровье и почему носит ингалятор
«У меня постоянно кашель, практически аллергический. Когда я бегу на открытых катках, такого нет, а на всех катках, где быстрый лёд, к вечеру постоянно удушающий кашель».
Евгения Лаленкова
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