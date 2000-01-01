Евгения Лаленкова

Лаленкова начала заниматься конькобежным спортом в Череповце

Первым её тренером была Светлана Лубнина. Выступает за ДЮСШ №2 города Череповец. Лаленкова сменила много тренеров, но сейчас занимается под руководством своего мужа Евгения.