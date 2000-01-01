Александр Третьяков
Выступал на трёх Олимпийских играх: выиграл бронзу в Ванкувере и золото в Сочи.
Вид спорта: скелетон
Первый в истории скелетона России олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
Третьяков начал заниматься скелетоном в Красноярске
Александр пришёл в санный вид спорта в 14 лет. Первый тренер – Сергей Смирнов, затем тренировался под руководством Анатолия Челышева.
Факт
В ноябре 2017 года Третьяков вместе с другими спортсменами написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором попросил президента разобраться с ситуацией с их отстранением от международных стартов.
Третьяков — как засыпал на следующий день после взятия олимпийского золота
«Кстати, спалось хорошо. Не было никакого нервяка. Когда надо уснуть — берёшь книгу поскучнее и читаешь. В Википедии загрузил статьи на телефоне — про экономику Московского царства».
Александр Третьяков
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