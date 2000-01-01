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Елена Никитина
Елена Никитина
Выступала на Олимпийских играх — 2014: завоевала бронзовую медаль в Сочи.
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Вид спорта: скелетон
Вид спорта: скелетон
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира (2018/2019).
Никитина начала заниматься скелетоном в Москве
Никитина начала заниматься скелетоном в Москве
Пришла в скелетон в 16 лет. С 11 лет Никитина занималась футболом, играла за сборную Москвы. Через год после прихода в скелетон попала в сборную, в 18 – дебютировала на международных соревнованиях.
Факт
Факт
Не поехала на Олимпийские игры — 2018 из-за обвинений Григория Родченкова.
Никитина – об отношении к Родченкову
Никитина – об отношении к Родченкову
«Если честно, я даже не уверена, существует ли он. Видела его только по телевизору, вживую никогда. Не знаю, может, человек психически нездоров или его как-то обидели у нас в стране».
Елена Никитина
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