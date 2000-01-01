Евгений Семененко

Семененко начал заниматься фигурным катанием в 5,5 года в Санкт-Петербурге

Его первыми тренерами были Светлана Французова и Олег Татауров. С восьми лет занимается под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Семененко успел потренироваться на одном катке с Евгением Плющенко.