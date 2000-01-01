Евгений Семененко
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (мужское одиночное)
Евгению 18 лет. Он действующий победитель финала Кубка России, бронзовый призёр этапа Гран-при, участник чемпионата мира.
Семененко начал заниматься фигурным катанием в 5,5 года в Санкт-Петербурге
Его первыми тренерами были Светлана Французова и Олег Татауров. С восьми лет занимается под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Семененко успел потренироваться на одном катке с Евгением Плющенко.
Факт: Семененко не приняли в секцию лёгкой атлетики
«Меня хотели отдать в лёгкую атлетику — секция была прямо в нашем городке, заниматься было удобнее. Но меня не приняли. Сказали, что из меня якобы спортсмена вообще не получится».
Семененко — о футболе
«Футболом серьёзно увлекаюсь, слежу за чемпионатами разных стран. Это моё давнее хобби. Однажды Роналдиньо встретил абсолютно случайно в аэропорту Амстердама».
Евгений Семененко
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