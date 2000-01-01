Пётр Гуменник
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Вид спорта: фигурное катание (мужское одиночное, запасной состав)
Петру 19 лет. Он бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров. Неоднократный победитель и призёр международных турниров.
Гуменник начал заниматься фигурным катанием с 4 лет в Санкт-Петербурге
Его первыми тренерами были Олег Татауров и Татьяна Мишина. Под их руководством ярко дебютировал в юниорской серии Гран-при. В 2017 году перешёл к Веронике Дайнеко.
Факт
Гуменник сдал ЕГЭ по русскому на 98 баллов, по химии — на 97, по биологии — на 73. Последним экзаменом он остался недоволен — собирается пересдать. Пётр мечтает окончить медицинский университет.
Гуменник — о потенциале
«Цель попасть, а тем более — выиграть Олимпиаду не ставлю. Буду кататься до тех пор, пока прогрессирую. Как только результаты пойдут на спад и сделать с этим ничего не смогу, задумаюсь об учёбе».
Пётр Гуменник
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