Камила Валиева

Валиева начала заниматься фигурным катанием в 3,5 года в Казани



Её первым тренером была Ксения Иванова. До 5 лет Камила параллельно занималась балетом, танцами и гимнастикой, но в итоге решила сосредоточиться на фигурном катании. В 2018 году перешла к Тутберидзе.