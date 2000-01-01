Майя Хромых
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Вид спорта: фигурное катание (женское одиночное, запасной состав)
Майе 15 лет. Она становилась второй в финале Кубка России, неоднократно брала медали на этапах юниорской и взрослой серий Гран-при.
Хромых начала заниматься фигурным катанием в три года в Нижнем Тагиле
Её первым тренером была Анна Болдина. В 8 лет переехала в Москву, продолжив заниматься фигурным катанием под руководством Анны Царёвой. Освоив тройные прыжки, в 2018 году перешла в группу Тутберидзе.
Факт: у Хромых нет кумира в фигурном катании
«Прямо кумира нет, но мне нравятся Алина Загитова, Саша Трусова, Софья Самодурова. В принципе, мне нравятся все. Но вот больше те, кого я назвала», — рассказывала Майя.
Хромых — о мотивации
«Меня мотивирует то, что мне просто нравится фигурное катание. Нравится ощущать полёт в прыжках, особенно в четверных. Это не описать словами. Когда я выхожу на старт — получаю огромный кайф».
Майя Хромых
Читайте также