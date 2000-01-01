Диана Дэвис
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Диане 19 лет. В дуэте с Глебом Смолкиным выигрывала финал Кубка России, брала серебро на чемпионате России, участвовала в чемпионате Европы.
Дэвис начала заниматься фигурным катанием в шесть лет в Москве
Её мать — знаменитый тренер Этери Тутберидзе. Из одиночного в танцы Диана перешла по настоянию матери. Глеб Смолкин — её третий партнёр. Дуэт тренируется в США у Игоря Шпильбанда.
Факт: вылечила проблемы со слухом
В результате врачебной ошибки на фоне приёма антибиотиков у Дэвис в 2 года развилась сенсоневральная тугоухость. Диана была вынуждена использовать слуховой аппарат. Со временем недуг удалось побороть.
Дэвис — о недуге
«Я устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за болезни. Да, у меня были раньше проблемы. Но в какой-то момент я отказалась от аппаратов».
Диана Дэвис
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