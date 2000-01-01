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Владимир Морозов
Владимир Морозов
Выступал на Олимпийских играх — 2018: завоевал серебро в командном турнире.
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Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Владимиру 29 лет. В паре с Евгенией Тарасовой он трижды выигрывал чемпионат России, дважды — чемпионат Европы. Фигуристы трижды становились призёрами чемпионатов мира. 
Морозов начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в Москве
Морозов начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в Москве
Родители отдали его в спорт, чтобы он добился успеха и в будущем смог себя обеспечивать. Из одиночного в парное катание перешёл в 13 лет. Евгения Тарасова — его третья партнёрша.
Факт: родился в Германии в семье военных
Факт: родился в Германии в семье военных
Отец Владимира служил в Потсдаме, но, когда советские войска вывели оттуда, демобилизовался, перевёз семью в Люберцы и занялся бизнесом.
Морозов — о реакции на поражения
Морозов — о реакции на поражения
«Никогда нельзя показывать, что ты расстроен. Зачем делать чью-то победу слаще?»
Владимир Морозов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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