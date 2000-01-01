Владимир Морозов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Морозов начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в Москве

Родители отдали его в спорт, чтобы он добился успеха и в будущем смог себя обеспечивать. Из одиночного в парное катание перешёл в 13 лет. Евгения Тарасова — его третья партнёрша.