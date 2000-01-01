Дарья Павлюченко, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Павлюченко — о фильмах и сериалах про фигурное катание

«Меня с детства тошнит от фильмов и сериалов, связанных с фигурным катанием. В любом фильме, вероятнее всего, будут мелкие недочёты. Но тут дело ещё в том, что мне в жизни этого всего хватает».