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Дарья Павлюченко
Дарья Павлюченко
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
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Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Дарье 19 лет. В паре с Денисом Ходыкиным она становилась бронзовым призёром чемпионатов России и Европы. Также они неоднократные призёры этапов Гран-при.
Павлюченко начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Москве
Павлюченко начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Москве
Её первым тренером была Наталья Егорова. В 2016 году Дарья перешла из одиночного в парное катание. Её тренером стал Сергей Доброскоков, а партнёром — Денис Ходыкин.
Факт: Павлюченко часто плачет на тренировках
Факт: Павлюченко часто плачет на тренировках
«Я очень эмоциональная. Может, я на льду не такая, но в жизни… На тренировках бывает, что начинаю расстраиваться, потому что хочется, чтобы получилось. Но я стараюсь над этим работать».
Павлюченко — о фильмах и сериалах про фигурное катание
Павлюченко — о фильмах и сериалах про фигурное катание
«Меня с детства тошнит от фильмов и сериалов, связанных с фигурным катанием. В любом фильме, вероятнее всего, будут мелкие недочёты. Но тут дело ещё в том, что мне в жизни этого всего хватает».
Дарья Павлюченко, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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