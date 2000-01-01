Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Галина Арсенькина
Галина Арсенькина
Выступала на Олимпийских играх — 2018.
AMP-версия
Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Чемпионка Европы — 2016, завоевала серебро на чемпионате мира — 2021, бронзу — на ЧМ-2018. 7-кратная чемпионка России.
Арсенькина начала заниматься кёрлингом в Москве
Арсенькина начала заниматься кёрлингом в Москве
В детстве занималась фигурным катанием, однако в 12 лет получила травму. И вскоре подруга убедила Галину попробовать кёрлинг. Постепенно девушка втянулась и занялась им профессионально.
Факт: Арсенькина хорошо знает английский язык
Факт: Арсенькина хорошо знает английский язык
Иногда Галина даже выступает как переводчица для партнёров по команде.
Арсенькина — о спорте и отношениях
Арсенькина — о спорте и отношениях
«Для меня всегда приоритетом был спорт. Говорила, что, если что-то будет мешать, то я этим пожертвую, чтобы ничего не мешало результатам. Это тяжело. Но достижение результатов – преодоление многих вещей».
Галина Арсенькина, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Михаил Назарычев
Михаил Назарычев
Юлия Артемьева
Юлия Артемьева
Денис Ходыкин
Денис Ходыкин
Дмитрий Козловский
Дмитрий Козловский
Владимир Морозов
Владимир Морозов
Дарья Павлюченко
Дарья Павлюченко
Александра Бойкова
Александра Бойкова
Евгения Тарасова
Евгения Тарасова
Александр Галлямов
Александр Галлямов
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Анастасия Григорьева
Анастасия Григорьева
Елизавета Шанаева
Елизавета Шанаева
Андрей Багин
Андрей Багин
Дэвид Нарижный
Дэвид Нарижный
Егор Базин
Егор Базин
Аннабель Морозов
Аннабель Морозов
© championat.com 2000–2022