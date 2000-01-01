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Даниил Горячев
Даниил Горячев
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Трижды чемпион России среди мужских команд: 2019, 2020, 2021. Обладатель золота Кубка мира среди смешанных команд (2016) и бронзы — в 2018 году.
Горячев начал заниматься кёрлингом в Санкт-Петербурге
Горячев начал заниматься кёрлингом в Санкт-Петербурге
Когда он поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, то стал тренироваться в спортшколе олимпийского резерва. Вскоре его тренером стал Дмитрий Мельников.
Факт: до сих пор вся карьера 27-летнего спортсмена связана с городом на Неве
Факт: до сих пор вся карьера 27-летнего спортсмена связана с городом на Неве
Сначала Горячев начал учёбу в СПбГУ, а затем стал выступать за местный клуб «Адамант». И до сих пор играет там.
Горячев — о тонкостях
Горячев — о тонкостях
«От качества льда зависит очень многое, а когда оно высокое, команды могут демонстрировать действительно хорошую игру».
Даниил Горячев, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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