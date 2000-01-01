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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею и финального этапа Кубка мира.
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Лаптев начал заниматься бобслеем в Павловске Воронежской области
Лаптев начал заниматься бобслеем в Павловске Воронежской области
В сентябре 2021-го пришёл в бобслей. Основной вид спорта – лёгкая атлетика, в июне попробует свои силы на Универсиаде-2022 в Китае.
Факт: Лаптев пробовал множество видов спорта
Факт: Лаптев пробовал множество видов спорта
В детстве занимался плаванием, айкидо, волейболом, баскетболом, боксом и теннисом.
«Помню, как первый раз в своей жизни я приехал на такого рода крупные соревнования. Естественно, никто меня здесь не знал. Другие спортсмены меж собой общались, все примерно знали друг друга по силам, по технике, а я, как говорится, был в тени».
«Помню, как первый раз в своей жизни я приехал на такого рода крупные соревнования. Естественно, никто меня здесь не знал. Другие спортсмены меж собой общались, все примерно знали друг друга по силам, по технике, а я, как говорится, был в тени».
Лаптев – о дебютных соревнованиях.
Алексей Лаптев, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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