Алексей Лаптев, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Помню, как первый раз в своей жизни я приехал на такого рода крупные соревнования. Естественно, никто меня здесь не знал. Другие спортсмены меж собой общались, все примерно знали друг друга по силам, по технике, а я, как говорится, был в тени».

Лаптев – о дебютных соревнованиях.