Вид спорта: бобслей
Бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею и финального этапа Кубка мира.
Лаптев начал заниматься бобслеем в Павловске Воронежской области
В сентябре 2021-го пришёл в бобслей. Основной вид спорта – лёгкая атлетика, в июне попробует свои силы на Универсиаде-2022 в Китае.
Факт: Лаптев пробовал множество видов спорта
В детстве занимался плаванием, айкидо, волейболом, баскетболом, боксом и теннисом.
«Помню, как первый раз в своей жизни я приехал на такого рода крупные соревнования. Естественно, никто меня здесь не знал. Другие спортсмены меж собой общались, все примерно знали друг друга по силам, по технике, а я, как говорится, был в тени».
Лаптев – о дебютных соревнованиях.
Алексей Лаптев, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022