Василий Кондратенко, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Кондратенко начал заниматься бобслеем в Краснодаре

В детстве Василий занимался футболом. В 2013 году Кондратенко подался в бобслей в возрасте 24 лет. Личный тренер — Евгений Мартианов. Выступает за ЦСП по зимним видам спорта (Сочи, Краснодарский край).