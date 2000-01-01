Василий Кондратенко, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Двукратный чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, заслуженный мастер спорта.
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Кондратенко начал заниматься бобслеем в Краснодаре
Кондратенко начал заниматься бобслеем в Краснодаре
В детстве Василий занимался футболом. В 2013 году Кондратенко подался в бобслей в возрасте 24 лет. Личный тренер — Евгений Мартианов. Выступает за ЦСП по зимним видам спорта (Сочи, Краснодарский край).
Факт
Факт
В монтажном техникуме Краснодара познакомился с другим бобслеистом Алексеем Пушкарёвым.
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