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Вид спорта: бобслей
Вид спорта: бобслей
Двукратный чемпион России в соревнованиях «четвёрок», серебряный призёр чемпионата России в соревнованиях «двоек», трижды был третьим на ЧР.
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Андрианов начал заниматься бобслеем в Красноярске
Андрианов начал заниматься бобслеем в Красноярске
Сначала был в санном спорте, тренировался в СДЮСШОР под руководством Жанны Жеман. Затем перешёл в бобслей. Сейчас тренируется под руководством Сергея Смирнова и Анатолия Челышева.
Факт: выбрал бобслей из-за любви к скорости
Факт: выбрал бобслей из-за любви к скорости
«Нравится пилотировать на больших скоростях», — объясняет Андрианов.
«Было холодно, когда мы только приехали. Катались в шесть утра — был очень сильный ветер, настоящий дубак. Но я из Сибири, так что привык к серьёзным морозам».
«Было холодно, когда мы только приехали. Катались в шесть утра — был очень сильный ветер, настоящий дубак. Но я из Сибири, так что привык к серьёзным морозам».
Андрианов — о тренировках в Пхёнчхане в «минус пять»
Максим Андрианов, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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