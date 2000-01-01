Максим Андрианов, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: бобслей
Двукратный чемпион России в соревнованиях «четвёрок», серебряный призёр чемпионата России в соревнованиях «двоек», трижды был третьим на ЧР.
Андрианов начал заниматься бобслеем в Красноярске
Сначала был в санном спорте, тренировался в СДЮСШОР под руководством Жанны Жеман. Затем перешёл в бобслей. Сейчас тренируется под руководством Сергея Смирнова и Анатолия Челышева.
Факт: выбрал бобслей из-за любви к скорости
«Нравится пилотировать на больших скоростях», — объясняет Андрианов.
«Было холодно, когда мы только приехали. Катались в шесть утра — был очень сильный ветер, настоящий дубак. Но я из Сибири, так что привык к серьёзным морозам».
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