Вид спорта: бобслей
Первая чемпионка Европы в «двойках» (в паре с Еленой Мамедовой (2020) в истории российского бобслея, мастер спорта международного класса.
Сергеева начала заниматься бобслеем в Кемерово
В 2010 году Сергеева перешла из лёгкой атлетики в бобслей, сразу же была включена в состав сборной команды России и завоевала множество спортивных наград. Её тренером стал Олег Соколов.
Факт
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Сергеева — о новом виде олимпийской программы — монобобе.
«Мне очень нравится выступать в монобобах. Прямо сейчас они мне гораздо ближе, чем двойка. Понятно, что дисциплина новая, машина отличается и совсем по-другому рулится, и ошибок у всех пока много… Но с таким отношением, как у нас, мне нравится, что я одна и все зависит только от меня. Бобы у всех одинаковые, нет второго человека в экипаже...».
Надежда Сергеева, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022