Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Неоднократный победитель чемпионата России среди юношей и юниоров. Обладатель бронзы международных спортивных игр «Дети Азии» в 2019 году. Выступал на юношеских Олимпийских играх 2020 года.
AMP-версия
Маньков начал заниматься прыжками с трамплина в Нижнем Тагиле
Маньков начал заниматься прыжками с трамплина в Нижнем Тагиле
Он воспитанник школы «Аист». Илья вспоминает, что в 9 лет просто зашли с другом на тренировку: «Хватило пары попыток, чтобы меня заметили, хотя я особо не понимал, что нужно делать, было страшновато, после этого тренер пригласил заниматься более основательно, так и пролетели девять лет».
Факт: его кумиром был прыгун Петер Превц
Факт: его кумиром был прыгун Петер Превц
Однако впоследствии Маньков перестал его «обожествлять». «С любым можно бороться, всё придёт со временем и опытом. К Олимпиаде тоже примерно так и относимся, не делаем из неё что-то сверхважное, представляем, что это обычный этап КМ», — объясняет спортсмен в интервью «КП».
«Особых ритуалов у меня нет, просто стараюсь не думать об этом, за сутки до соревнований стараюсь переключаться: играем в футбол, баскетбол и прочие игры, за пару минут до прыжка делаю дыхательную гимнастику, и всё, это работает».
«Особых ритуалов у меня нет, просто стараюсь не думать об этом, за сутки до соревнований стараюсь переключаться: играем в футбол, баскетбол и прочие игры, за пару минут до прыжка делаю дыхательную гимнастику, и всё, это работает».
Климов — о волнении («КП»)
Илья Маньков, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Надежда Сергеева
Надежда Сергеева
Юлия Беломестных
Юлия Беломестных
Елена Мамедова
Елена Мамедова
Максим Андрианов
Максим Андрианов
Василий Кондратенко
Василий Кондратенко
Михаил Мордасов
Михаил Мордасов
Алексей Пушкарёв
Алексей Пушкарёв
Алексей Лаптев
Алексей Лаптев
Дмитрий Лопин
Дмитрий Лопин
Ростислав Гайтюкевич
Ростислав Гайтюкевич
Евгений Климов
Евгений Климов
Антон Калалб
Антон Калалб
Даниил Горячев
Даниил Горячев
Сергей Глухов
Сергей Глухов
Дмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
Юлия Портунова
Юлия Портунова
© championat.com 2000–2022