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Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Самый опытный в команде прыгунов — Трофимову 32 года. Неоднократный чемпион и призёр чемпионатов России. Победитель Универсиады-2017 в командных соревнованиях.
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Трофимов начал заниматься прыжками с трамплина в городе Лениногорске, Республика Татарстан
Трофимов начал заниматься прыжками с трамплина в городе Лениногорске, Республика Татарстан
Позже переехал в столицу, где окончил Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова. Сейчас живёт в Нижнем Новгороде и представляет этот регион на соревнованиях.
Факт: Roman-Sergeevich, а не просто Роман
Факт: Roman-Sergeevich, а не просто Роман
Однажды в Международной федерации лыжного спорта записали имя Трофимова как Roman-Sergeevich, и тогда ещё молодого спортсмена в сборной стали называть именно Романом Сергеевичем.
Роман Трофимов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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