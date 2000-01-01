Ирина Аввакумова — прыжки с трамплина, спортивные достижения, медали и победы

«Ехала в Пхёнчхан за медалью. Если бы знала, что это мне не под силу, просто отказалась бы. Весь сезон себя готовила именно под этот старт, но что-то не получилось. Уходила со старта и понимала: подвела всю команду, всю страну…»

Аввакумова — о 4-м месте на Играх-2018