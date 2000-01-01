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Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Неоднократная чемпионка России, призёр и победитель этапов Кубка мира. Обладательница золота и бронзы на Универсиаде-2013. Два золота взяла на Универсиаде-2015.
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Аввакумова начала заниматься лыжами в Подмосковье
Аввакумова начала заниматься лыжами в Подмосковье
Родилась она в деревне Мыза Ленинградской области. Её отец военный, поэтому вскоре семья переехала в Мурманскую область, а позже оказалась в Подмосковье. Здесь Ирина (урождённая — Тактаева) и попала в спорт: сначала горные и беговые лыжи, а с 14 лет перешла в прыжки.
Факт: 7 татуировок
Факт: 7 татуировок
Первую татуировку Ирина сделала в 20 лет — черепашку на правой руке. Спортсменка говорит, что просто захотелось и особого смысла в ней не заложено. Сейчас у неё семь татуировок, в том числе рисунок лыжницы и олимпийские кольца — это на память о Сочи-2014.
«Ехала в Пхёнчхан за медалью. Если бы знала, что это мне не под силу, просто отказалась бы. Весь сезон себя готовила именно под этот старт, но что-то не получилось. Уходила со старта и понимала: подвела всю команду, всю страну…»
«Ехала в Пхёнчхан за медалью. Если бы знала, что это мне не под силу, просто отказалась бы. Весь сезон себя готовила именно под этот старт, но что-то не получилось. Уходила со старта и понимала: подвела всю команду, всю страну…»
Аввакумова — о 4-м месте на Играх-2018
Ирина Аввакумова — прыжки с трамплина, спортивные достижения, медали и победы
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