Александра Кустова — прыжки с трамплина, спортивные достижения, медали и победы

«Изначально была цель попасть на Игры, а потом — попасть в тридцатку. Сейчас я 24-я, поэтому я выполнила и эту цель. Было бы отлично, если бы попала в двадцатку. Но это опыт. Думаю, на будущей Олимпиаде таких ошибок не будет».

Кустова — о дебюте на Играх-2018 (из интервью «РИА Новости»)