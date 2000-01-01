Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах
Дважды побеждала в чемпионате России (2017, 2018 — смешанная команда). Неоднократная призёр чемпионата страны. В 2022 году взяла серебро на Континентальном кубке.
Кустова начала заниматься прыжками с трамплина в Магадане
Уже в 12 лет Александра дебютировала на Континентальном кубке в финском Рованиеми. На тот момент это был самый престижный турнир среди женщин.
Факт: прошла отстранение
В 2019 году спортсменку отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, а конкретно: порядка предоставления информации о местонахождении.
«Изначально была цель попасть на Игры, а потом — попасть в тридцатку. Сейчас я 24-я, поэтому я выполнила и эту цель. Было бы отлично, если бы попала в двадцатку. Но это опыт. Думаю, на будущей Олимпиаде таких ошибок не будет».
Кустова — о дебюте на Играх-2018 (из интервью «РИА Новости»)
Александра Кустова — прыжки с трамплина, спортивные достижения, медали и победы