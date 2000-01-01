Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: прыжки с трамплина на лыжах

Заняла второе место по сумме этапов Кубка России — 2019. Победительница этапа Континентального кубка (2019). Второе место на IV этапе Континентального кубка (2020). В 2021 году взяла третье место среди женщин на чемпионате России.