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Вид спорта: лыжное двоеборье
Вид спорта: лыжное двоеборье
Стал лучшим на первенстве России среди юниоров (2009, 2010, 2011, 2012). Призёр этапов Кубка России. Бронзовый призёр чемпионата Финляндии среди юниоров (2010). Чемпион России (2011, 2012 — команда, 2017 — К120+10км). Неоднократный призёр чемпионатов России. На Универсиаде-2017 завоевал золото (индивидуальная гонка) и серебро (команда).
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Барков начал заниматься лыжами в Санкт-Петербурге
Барков начал заниматься лыжами в Санкт-Петербурге
Первым тренером был его отец. Вскоре спортсмен переехал в Москву и оказался в СШОР УОР № 2 Москомспорта. С тех пор выступает за столичный регион.
Факт: занимался теннисом
Факт: занимался теннисом
В детстве Вячеслав занимался лыжными гонками и теннисом. Когда по совету отца попробовал себя в прыжках, решил выбрать последние, поскольку больше шансов выйти на топ-уровень.
«Вообще вид спорта интересный, с необходимостью совмещения противоположных по направленности физических качеств»
«Вообще вид спорта интересный, с необходимостью совмещения противоположных по направленности физических качеств»
Барков — о прыжках
Вячеслав Барков, лыжное двоеборье — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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