Вид спорта: лыжное двоеборье
Призёр российских соревнований. В 2021 году занял 3-е место на чемпионате России по лыжному двоеборью.
Галунин начал заниматься лыжами в Нижнем Новгороде
В 2010 году попал в спортивную школу к тренеру Александру Юлаеву. Сейчас — спортсмен МБУ «Спортивная школа №6 по лыжному двоеборью».
Факт: любит компьютерные игры и футбол
В свободное время играет с друзьями — или гоняет мяч во дворе, или в Dota 2.
«Я очень рад своему результату. Погодные условия были сложные — и на трамплине, и в лыжной гонке»
Галунин — о бронзе на чемпионате России
Артём Галунин, лыжное двоеборье — Герои сборной России на Олимпиаде-2022