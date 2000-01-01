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Вид спорта: лыжное двоеборье
Вид спорта: лыжное двоеборье
Призёр российских соревнований. В 2021 году занял 3-е место на чемпионате России по лыжному двоеборью.
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Галунин начал заниматься лыжами в Нижнем Новгороде
Галунин начал заниматься лыжами в Нижнем Новгороде
В 2010 году попал в спортивную школу к тренеру Александру Юлаеву. Сейчас — спортсмен МБУ «Спортивная школа №6 по лыжному двоеборью».
Факт: любит компьютерные игры и футбол
Факт: любит компьютерные игры и футбол
В свободное время играет с друзьями — или гоняет мяч во дворе, или в Dota 2.
«Я очень рад своему результату. Погодные условия были сложные — и на трамплине, и в лыжной гонке»
«Я очень рад своему результату. Погодные условия были сложные — и на трамплине, и в лыжной гонке»
Галунин — о бронзе на чемпионате России
Артём Галунин, лыжное двоеборье — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Самир Мастиев
Самир Мастиев
Михаил Назаров
Михаил Назаров
Роман Трофимов
Роман Трофимов
Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумова
Александра Кустова
Александра Кустова
Софья Тихонова
Софья Тихонова
Евгений Климов
Евгений Климов
Илья Маньков
Илья Маньков
Надежда Сергеева
Надежда Сергеева
Юлия Беломестных
Юлия Беломестных
Елена Мамедова
Елена Мамедова
Максим Андрианов
Максим Андрианов
Василий Кондратенко
Василий Кондратенко
Михаил Мордасов
Михаил Мордасов
Алексей Пушкарёв
Алексей Пушкарёв
Алексей Лаптев
Алексей Лаптев
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