Вид спорта: лыжное двоеборье
Чемпион России (2015,2018). Обладатель серебра чемпионатов России (2013, 2015 — командное первенство и 2013 — командный спринт). Серебряный призёр Универсиады-2017.
Мастиев начал заниматься лыжами в Екатеринбурге
С 8 лет — в прыжках на лыжах с трамплина. Первым тренером был Виктор Нестеров. В 10 лет перешёл в лыжное двоеборье, где стал тренироваться у Леонида и Владимира Головырских.
Факт: готовился к ОИ-2018, но не поехал
В сборной Самир с 2013 года, но Пекин — его первая Олимпиада. Он планировал, что окажется в составе сборной на Играх в Пхёнчхане. Однако в итоге использовали квоту лишь на 1 спортсмена.
«Нужно пару-тройку деньков просто полежать, выспаться, чтобы голова как-то отошла. Четыре дня пришлось работать. Но всё равно буду кататься на лыжах. А ещё бы пробежал марафон. 50 километров, но это так, для себя. В качестве хобби (улыбается)»
Мастиев — об отдыхе после одного из ЧР, где он завоевал четыре медали (интервью «Облгазете»).
Самир Мастиев, лыжное двоеборье — Герои сборной России на Олимпиаде-2022