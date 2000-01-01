Самир Мастиев, лыжное двоеборье — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Нужно пару-тройку деньков просто полежать, выспаться, чтобы голова как-то отошла. Четыре дня пришлось работать. Но всё равно буду кататься на лыжах. А ещё бы пробежал марафон. 50 километров, но это так, для себя. В качестве хобби (улыбается)»

Мастиев — об отдыхе после одного из ЧР, где он завоевал четыре медали (интервью «Облгазете»).