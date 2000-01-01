Вид спорта: сноубординг
Чемпион России, бронзовый призёр Кубка мира в параллельном слаломе-гиганте, победитель Кубка мира в параллельном слаломе-гиганте.
Слуев начал заниматься сноубордом в Таштаголе, Кемеровская область
Пришёл в сноуборд в девять лет, является выпускником Таштагольской школы олимпийского резерва. В 14 лет стал кандидатом в мастера спорта.
Факт: служил в армии
Находился в спортроте ЦСКА. Ведёт аккаунт в «Инстаграме» @sluev_1.
Игорь Слуев, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022