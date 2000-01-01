Милена Быкова, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: сноубординг
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Универсиады, победительница этапов Кубка мира.
Быкова начала заниматься сноубордингом с 10 лет в Уфе
Но чувствовала, что профессионально расти в этом городе она не сможет. Девушка перебралась в Казань, после чего её успехи резко взлетели вверх.
Факт: едет на вторые Игры
В 20 лет Милена дебютировала на Олимпиаде в Пхёнчхане и стала 10-й в параллельном гигантском слаломе.
«У меня потенциал очень высокий. На тренировках я показываю отличные результаты».
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