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Медальный зачёт зимних Олимпиад за всю историю
Медальный зачёт зимних Олимпиад за всю историю
В пятницу в Пекине стартует 24-я зимняя Олимпиада. Какие страны взяли больше всего медалей за всю историю Игр?
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Германия
Германия
407 медалей — 150 золотых, 144 серебряных, 113 бронзовых.
Россия (с учётом СССР и СНГ)
Россия (с учётом СССР и СНГ)
355 медалей — 136 золотых, 108 серебряных и 111 бронзовых. Советские и российские спортсмены чаще всего завоёвывали медали в лыжах – 101 награда (из них – 39 золотых). Далее идут конькобежный спорт (73 медали) и фигурное катание (48).
Норвегия
Норвегия
368 медалей — 132 золотых, 125 серебряных, 111 бронзовых. По общему числу превосходит Россию, но не по золоту — главному критерию в общем медальном зачёте.
США
США
307 медалей — 105 золотых, 113 серебряных, 89 бронзовых.
Канада
Канада
200 медалей — 74 золотых, 64 серебряных и 62 бронзовых.
Австрия
Австрия
232 медали — 64 золотых, 81 серебряная и 87 бронзовых. Опережает Канаду по общему числу медалей, но не по золоту.
Швеция
Швеция
165 медалей — 61 золотая, 48 серебряных, 56 бронзовых.
Швейцария
Швейцария
153 медали — 55 золотых, 46 серебряных, 52 бронзовых.
Нидерланды
Нидерланды
130 медалей — 45 золотых, 44 серебряных, 41 бронзовая.
Финляндия
Финляндия
168 медалей — 44 золотых, 63 серебряных, 61 бронзовая. Финны могли бы быть на седьмом месте, если бы у них лучше шли дела с завоеванием золота.
Медальный зачёт зимних ОИ в истории. Россия круче США и Канады, уступая лишь одной стране
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Наталья Соболева
Наталья Соболева
Милена Быкова
Милена Быкова
Данил Садреев
Данил Садреев
София Надыршина
София Надыршина
Владислав Хадарин
Владислав Хадарин
Вик Уайлд
Вик Уайлд
Дмитрий Логинов
Дмитрий Логинов
Андрей Соболев
Андрей Соболев
Вячеслав Барков
Вячеслав Барков
Артём Галунин
Артём Галунин
Самир Мастиев
Самир Мастиев
Михаил Назаров
Михаил Назаров
Роман Трофимов
Роман Трофимов
Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумова
Александра Кустова
Александра Кустова
Софья Тихонова
Софья Тихонова
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