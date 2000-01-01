Медальный зачёт зимних Олимпиад за всю историю
В пятницу в Пекине стартует 24-я зимняя Олимпиада. Какие страны взяли больше всего медалей за всю историю Игр?
Германия
407 медалей — 150 золотых, 144 серебряных, 113 бронзовых.
Россия (с учётом СССР и СНГ)
355 медалей — 136 золотых, 108 серебряных и 111 бронзовых. Советские и российские спортсмены чаще всего завоёвывали медали в лыжах – 101 награда (из них – 39 золотых). Далее идут конькобежный спорт (73 медали) и фигурное катание (48).
Норвегия
368 медалей — 132 золотых, 125 серебряных, 111 бронзовых. По общему числу превосходит Россию, но не по золоту — главному критерию в общем медальном зачёте.
США
307 медалей — 105 золотых, 113 серебряных, 89 бронзовых.
Канада
200 медалей — 74 золотых, 64 серебряных и 62 бронзовых.
Австрия
232 медали — 64 золотых, 81 серебряная и 87 бронзовых. Опережает Канаду по общему числу медалей, но не по золоту.
Швеция
165 медалей — 61 золотая, 48 серебряных, 56 бронзовых.
Швейцария
153 медали — 55 золотых, 46 серебряных, 52 бронзовых.
Нидерланды
130 медалей — 45 золотых, 44 серебряных, 41 бронзовая.
Финляндия
168 медалей — 44 золотых, 63 серебряных, 61 бронзовая. Финны могли бы быть на седьмом месте, если бы у них лучше шли дела с завоеванием золота.
Медальный зачёт зимних ОИ в истории. Россия круче США и Канады, уступая лишь одной стране