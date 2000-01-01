Полина Болгарева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающая
Серебряный призёр ЖХЛ-2018/2019. Бронзовый призёр ЖХЛ-2017/2018. Играет за клуб «Динамо-Нева».
Болгарева начала заниматься хоккеем в Балашихе, Московская область
Однажды девочку взяли поиграть друзья семьи. И вскоре отец (фанат хоккея) уже привёз Полине форму и стал приучать к тренировкам. До хоккея Болгарева занималась гимнастикой и лёгкой атлетикой.
Факт: жила в США
С 12 до 16 лет Болгарева училась в Бостоне. Там же играла за местные команды — как с девочками, так и с мальчиками. После карьеры Полина мечтает закончить юриспруденцию иностранных языков и жить в Майами.
«С детства мне нравится, как играет Сергей Мозякин. У меня даже есть его клюшка. Он для меня авторитет как в плане игры, так и в плане характера. Сергей всегда придерживается четкой жизненной позиции, и у него есть свое мнение. Спокойный, неамбициозный. Доказывает все делом, а не словами»
Болгарева — о кумире
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