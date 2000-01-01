Полина Болгарева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«С детства мне нравится, как играет Сергей Мозякин. У меня даже есть его клюшка. Он для меня авторитет как в плане игры, так и в плане характера. Сергей всегда придерживается четкой жизненной позиции, и у него есть свое мнение. Спокойный, неамбициозный. Доказывает все делом, а не словами»

Болгарева — о кумире