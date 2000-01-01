Оксана Братищева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«С раннего детства мне хотелось быть лучшей, лучше всех. И папа постоянно повторял: «Чтобы быть лучше всех, на тренировках нужно работать больше, чем остальные». Ещё с Челябинска получала призы как лучший игрок матча, лучший нападающий и лучший бомбардир турнира»

Братищева — о желании побеждать