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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
Трижды выигрывала чемпионат России до 18 лет (2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018). Бронзовый призёр ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021). Завоевала бронзу МЧМ-2017. Обладатель золота Универсиады-2019. Играет за клуб СКИФ.
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Братищева начала заниматься хоккеем в Челябинске
Братищева начала заниматься хоккеем в Челябинске
Однажды пришла на тренировку брата в хоккейную школу им. С. Макарова и так втянулась, что бросила художественную гимнастику. В 14 лет переехала в Нижний Новгород, чтобы играть за СКИФ, поскольку женский клуб в родном городе закрыли.
Факт: любит теннис
Факт: любит теннис
Оксана может сыграть и в большой, и в настольный.
«С раннего детства мне хотелось быть лучшей, лучше всех. И папа постоянно повторял: «Чтобы быть лучше всех, на тренировках нужно работать больше, чем остальные». Ещё с Челябинска получала призы как лучший игрок матча, лучший нападающий и лучший бомбардир турнира»
«С раннего детства мне хотелось быть лучшей, лучше всех. И папа постоянно повторял: «Чтобы быть лучше всех, на тренировках нужно работать больше, чем остальные». Ещё с Челябинска получала призы как лучший игрок матча, лучший нападающий и лучший бомбардир турнира»
Братищева — о желании побеждать
Оксана Братищева, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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