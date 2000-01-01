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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Победитель ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017) и чемпионата России (2014/2015). Серебряный призёр ЖХЛ (2017/2018). Бронзовый призёр ЖХЛ (2020/2021) и чемпионата России (2013/2014). Бронзовый призер чемпионатов мира (2013, 2016). Чемпионка Универсиады (2015, 2017). Играет за клуб СКИФ.
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Гончаренко начала заниматься хоккеем в Москве
Гончаренко начала заниматься хоккеем в Москве
Воспитанница СДЮСШОР «Белые Медведи». В 8 лет пошла с бабушкой на хоккейную тренировку брата. В итоге профессионально этим видом спорта занялась именно Ангелина.
Факт: хоккейная семья
Факт: хоккейная семья
Ангелина замужем за хоккеистом Андреем Ермаковым. Причём знакомы они с 16 лет, когда пересеклись на сборах национальной команды.
«Знаю, многие считают, что в хоккей играют страшные и огромные девушки, но мы не такие<i> (улыбается)</i>. Мне кажется, мы достаточно симпатичные. Играем в масках, поэтому зубы у нас тоже целы. Мы представляем Россию и играем для вас!»
«Знаю, многие считают, что в хоккей играют страшные и огромные девушки, но мы не такие (улыбается). Мне кажется, мы достаточно симпатичные. Играем в масках, поэтому зубы у нас тоже целы. Мы представляем Россию и играем для вас!»
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Ангелина Гончаренко, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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