Ангелина Гончаренко, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Знаю, многие считают, что в хоккей играют страшные и огромные девушки, но мы не такие (улыбается). Мне кажется, мы достаточно симпатичные. Играем в масках, поэтому зубы у нас тоже целы. Мы представляем Россию и играем для вас!»

Гончаренко — о стереотипах