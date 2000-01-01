Дарья Гредзен, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, вратарь
Бронзовый призёр ЖХЛ-2019/2020. Победительница Кубка Европы U16 (2019 год). Играет за клуб «Бирюса». Самая молодая в сборной — Дарье 18 лет.
Гредзен начала заниматься хоккеем в Новосибирске
Хотя полноценно тренироваться стала уже в Барнауле, где она играла за «Алтай-2003» с братом. Из-за него, кстати, и пришла в этот спорт. В четыре года ходила к нему на тренировки и влюбилась в игру. После Барнаула переехала в Новокузнецк.
Факт: сама выбрала позицию
В отличие от многих, Дарья уже в 7 лет решила встать в ворота. «Меня в атаку как-то особо и не тянуло. Больше нравилось в защите играть, хотелось, чтобы нам не забрасывали. Быть вратарём круто. Ты постоянно в игре, у тебя нет смен. Плюс ответственности на вратарях всегда больше, а после матчей всегда больше остальных хвалят».
«Когда переехали в Барнаул, пацаны из команды начали про меня говорить, мол, «во-от, за нас баба играет». Это обижало, ругалась с ними. Как-то после тренировки пришла домой и психанула: «Я не буду туда больше ходить». Мама меня отдала на большой теннис, но меня хватило на недельку»
Гредзен — о трудностях в детстве
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