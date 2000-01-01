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Вид спорта: хоккей, вратарь
Вид спорта: хоккей, вратарь
Бронзовый призер ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019). Играет за клуб «Динамо-Нева».
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Фархутдинова начала заниматься хоккеем в Челябинске
Фархутдинова начала заниматься хоккеем в Челябинске
Увлеклась хоккеем в восемь лет: возле дома была хоккейная коробка, на которой часто играла одна девочка, и Диана последовала ее примеру. В 10 лет уехала играть в Челябинск, где играла до 14 лет, затем приехала в СКИФ.
Факт: начинала защитником
Факт: начинала защитником
В ворота встала уже в Челябинске. «Когда я туда приехала, то была защитником. Попросилась в ворота, тренер после уговоров согласился. То ли у нас вратарей не было, то ли ещё что-то произошло. В общем, поставили меня в ворота».
«Понимала — своей игрой показываю, что могу быть в национальной команде и шансы есть. Сам вызов не стал неожиданностью: знала, что меня захотят посмотреть. В товарищеских матчах с Китаем я себя показала, поэтому в дальнейшем на меня рассчитывали»
«Понимала — своей игрой показываю, что могу быть в национальной команде и шансы есть. Сам вызов не стал неожиданностью: знала, что меня захотят посмотреть. В товарищеских матчах с Китаем я себя показала, поэтому в дальнейшем на меня рассчитывали»
Фархутдинова — о хоккее как главной цели
Диана Фархутдинова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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