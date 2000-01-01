Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниорок (2015), бронзовый призёр чемпионата мира (2016), двукратная чемпионка Универсиады (2017, 2019). Лучший бомбардир и снайпер в истории клубов «Горный» и «Динамо-Нева».
AMP-версия
Кадирова начала заниматься хоккеем в родном селе Сардек Баш
Кадирова начала заниматься хоккеем в родном селе Сардек Баш
Отец Фанузы зимой заливал в родном селе лёд и учил местных детишек кататься. Фануза встала на коньки в пять лет, в шесть взяла в руки клюшку, а в седьмом классе переехала в Казань ради хоккея.
Факт: хоккейная семья
Факт: хоккейная семья
Отец Фанузы — мастер спорта по борьбе и хоккейный тренер-любитель. Её брат Булат также выступал на профессиональном уровне.
«Приятно, конечно, что так пишут, но журналисты всё-таки серьезно преувеличивают. Мне до таких спортсменов не добраться никогда! Поэтому, если я вижу такие сравнения, то стараюсь сразу же их забыть»
«Приятно, конечно, что так пишут, но журналисты всё-таки серьезно преувеличивают. Мне до таких спортсменов не добраться никогда! Поэтому, если я вижу такие сравнения, то стараюсь сразу же их забыть»
Кадирова — о прозвище «Овечкин в юбке»
Диана Фануза Кадирова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Екатерина Добродеева
Екатерина Добродеева
Елена Дергачёва
Елена Дергачёва
Диана Фархутдинова
Диана Фархутдинова
Дарья Гредзен
Дарья Гредзен
Ангелина Гончаренко
Ангелина Гончаренко
Александра Вафина
Александра Вафина
Оксана Братищева
Оксана Братищева
Полина Болгарева
Полина Болгарева
Людмила Белякова
Людмила Белякова
Кто лучший по медалям в истории зимних Олимпиад
Кто лучший по медалям в истории зимних Олимпиад
Наталья Соболева
Наталья Соболева
Милена Быкова
Милена Быкова
Данил Садреев
Данил Садреев
София Надыршина
София Надыршина
Владислав Хадарин
Владислав Хадарин
Вик Уайлд
Вик Уайлд
© championat.com 2000–2022