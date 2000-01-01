Диана Фануза Кадирова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Приятно, конечно, что так пишут, но журналисты всё-таки серьезно преувеличивают. Мне до таких спортсменов не добраться никогда! Поэтому, если я вижу такие сравнения, то стараюсь сразу же их забыть»

Кадирова — о прозвище «Овечкин в юбке»