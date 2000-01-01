Вид спорта: хоккей, нападающая
Всю карьеру выступает за один клуб — СКИФ. В составе сборной России становилась бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2017), а также чемпионкой Универсиады (2019).
Кулишова начала заниматься хоккеем в Мегионе, Тюменская область
В школу пошла сразу в спортивный класс, а там были одни хоккеисты. Так девочка начала ходить на тренировки. И до 14 лет Виктория играла за мальчиков.
Факт: читает рэп
В TikTok Виктории — почти 150 тыс. подписчиков. И много огненных рэп-видео и танцев.
«Очень хочется выиграть золото Олимпиады! Уже побывала на Играх, к сожалению, до золота не дошли. Но считаю, что я уже на полпути к своей мечте»
Кулишова — о заветной хоккейной мечте
Виктория Кулишова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
Вероника Коржакова
Фануза Кадирова
Екатерина Добродеева
Елена Дергачёва
Диана Фархутдинова
Дарья Гредзен
Ангелина Гончаренко
Александра Вафина
Оксана Братищева
Полина Болгарева
Людмила Белякова
Кто лучший по медалям в истории зимних Олимпиад
Наталья Соболева
Милена Быкова
Данил Садреев
София Надыршина