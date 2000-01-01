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Вид спорта: хоккей, нападающая
Вид спорта: хоккей, нападающая
Победитель ЖХЛ (2018/2019, 2020/2021) и чемпионата России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2020). Играет за клуб «Агидель».
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Маркова начала заниматься хоккеем в Кирове по желанию своей мамы
Маркова начала заниматься хоккеем в Кирове по желанию своей мамы
В детстве Илона занималась гимнастикой и фигурным катанием. А потом мама решила отдать девочку в хоккей. Тогда им занималась старшая сестра Илоны, и, по словам самой девушки, её мама увидела в этом перспективу.
Факт: открыто рассказала о зарплатах в женском хоккее
Факт: открыто рассказала о зарплатах в женском хоккее
«Зарплата — около 60 тысяч рублей в месяц. Думаю, это даже чуть выше среднего».
«Были моменты, когда я плакала и говорила: «Мам, зачем ты на меня это надела? Я не хочу здесь находиться». Когда уже стала осознавать, что получается, мне понравилось. Но изначально бы ни за что не пошла в хоккей»
«Были моменты, когда я плакала и говорила: «Мам, зачем ты на меня это надела? Я не хочу здесь находиться». Когда уже стала осознавать, что получается, мне понравилось. Но изначально бы ни за что не пошла в хоккей»
Маркова — о старте карьеры
Илона Маркова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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