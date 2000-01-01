Илона Маркова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Были моменты, когда я плакала и говорила: «Мам, зачем ты на меня это надела? Я не хочу здесь находиться». Когда уже стала осознавать, что получается, мне понравилось. Но изначально бы ни за что не пошла в хоккей»

Маркова — о старте карьеры