Валерия Павлова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Всё больше девчонок хотят играть в хоккей. На нас обращают больше внимания и пресса, и власти. Надеюсь, что наши результаты на международном уровне будут только улучшаться, и это ещё повысит интерес к женскому хоккею в России»

Павлова — о прогрессе отечественного женского хоккея