Вид спорта: хоккей, нападающая
Была капитаном молодёжной сборной России, выигрывала золото в дивизионе D1 (2011). Дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира (2013, 2016), выигрывала Универсиаду (2019). С 2014 года играет за «Бирюсу», последние пять лет является капитаном команды.
Павлова начала заниматься хоккеем в Тюмени
Сначала девочку отдали на фигурное катание, но ей оно не слишком нравилось. Когда в секции открыли набор в хоккей, Валерия тайно от родителей
перешла туда.
перешла туда.
Факт: вернулась в команду через три месяца после родов
И даже на поздних сроках беременности выходила во двор погонять шайбу — боялась сойти с ума без хоккея.
«Всё больше девчонок хотят играть в хоккей. На нас обращают больше внимания и пресса, и власти. Надеюсь, что наши результаты на международном уровне будут только улучшаться, и это ещё повысит интерес к женскому хоккею в России»
Павлова — о прогрессе отечественного женского хоккея
Валерия Павлова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
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Фануза Кадирова
Екатерина Добродеева
Елена Дергачёва
Диана Фархутдинова
Дарья Гредзен
Ангелина Гончаренко
Александра Вафина
Оксана Братищева
Полина Болгарева
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Кто лучший по медалям в истории зимних Олимпиад