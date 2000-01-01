Нина Пирогова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я очень часто прятала косичку под шлем. Было не видно, что девочка играет. Уже после матча, когда гимн звучал или когда из раздевалки выходила, все такие: «О, ни фига, там девочка!» Но вообще старалась не афишировать, было некомфортно»

Пирогова — об игре в мужской команде