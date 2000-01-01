Нина Пирогова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, защитник
Чемпион ЖХЛ и России (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), серебряный призёр чемпионата России (2019/2020) и бронзовый призёр ЖХЛ (2019/2020). Бронзовый призёр чемпионата мира (2016), чемпионка Универсиады (2017, 2019). Играет за клуб «Торнадо».
Пирогова начала заниматься хоккеем в 3 года
В три года отец поставил на коньки. Потом пошла в хоккейную школу им. В.М.Боброва «Капитан» Ступино, где играла за мальчиков 1999 года. С 2008 по 2011 год играла в чемпионате Москвы среди юношей за команду «Витязь» Подольск 1999 г.р.
Факт: на профессиональном уровне играла в хоккей с мячом
Участвовала в чемпионате России по хоккею с мячом среди женщин, в
сезоне-2012/2013 сыграла 6 матчей за клуб «Славяночка» Королёв-Обухово. В
сезоне-2013/2014 в кубке России сыграла 3 матча за кировскую «Родину».
сезоне-2012/2013 сыграла 6 матчей за клуб «Славяночка» Королёв-Обухово. В
сезоне-2013/2014 в кубке России сыграла 3 матча за кировскую «Родину».
«Я очень часто прятала косичку под шлем. Было не видно, что девочка играет. Уже после матча, когда гимн звучал или когда из раздевалки выходила, все такие: «О, ни фига, там девочка!» Но вообще старалась не афишировать, было некомфортно»
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