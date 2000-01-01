Нина Пирогова, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Чемпион ЖХЛ и России (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), серебряный призёр чемпионата России (2019/2020) и бронзовый призёр ЖХЛ (2019/2020). Бронзовый призёр чемпионата мира (2016), чемпионка Универсиады (2017, 2019). Играет за клуб «Торнадо».
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Пирогова начала заниматься хоккеем в 3 года
Пирогова начала заниматься хоккеем в 3 года
В три года отец поставил на коньки. Потом пошла в хоккейную школу им. В.М.Боброва «Капитан» Ступино, где играла за мальчиков 1999 года. С 2008 по 2011 год играла в чемпионате Москвы среди юношей за команду «Витязь» Подольск 1999 г.р.
Факт: на профессиональном уровне играла в хоккей с мячом
Факт: на профессиональном уровне играла в хоккей с мячом
Участвовала в чемпионате России по хоккею с мячом среди женщин, в
сезоне-2012/2013 сыграла 6 матчей за клуб «Славяночка» Королёв-Обухово. В
сезоне-2013/2014 в кубке России сыграла 3 матча за кировскую «Родину».
«Я очень часто прятала косичку под шлем. Было не видно, что девочка играет. Уже после матча, когда гимн звучал или когда из раздевалки выходила, все такие: «О, ни фига, там девочка!» Но вообще старалась не афишировать, было некомфортно»
«Я очень часто прятала косичку под шлем. Было не видно, что девочка играет. Уже после матча, когда гимн звучал или когда из раздевалки выходила, все такие: «О, ни фига, там девочка!» Но вообще старалась не афишировать, было некомфортно»
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