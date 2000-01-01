Мария Сорокина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Когда я решилась идти в хоккей, уже чётко понимала, что позиция вратаря — это точно моё. Я люблю ответственность, принимать решения, выполнять черновую работу, которая чаще всего играет ключевую роль в достижении целей»

Сорокина — о конкуренции в женском хоккее