Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Мария Сорокина
Мария Сорокина
Дебютирует на Олимпийских играх.
AMP-версия
Вид спорта: хоккей, вратарь
Вид спорта: хоккей, вратарь
Двукратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2020/2021), трёхкратный чемпион России (2017/2018, 2019/2020, 2020/2021), лучший вратарь ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017), участница Матча звёзд ЖХЛ — 2017, бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, победитель Всемирной Универсиады — 2017. Выступает за клуб «Агидель».
Сорокина начала заниматься хоккеем в Мытищах
Сорокина начала заниматься хоккеем в Мытищах
Менее чем через год после начала занятий хоккеем получила первый вызов в женскую молодёжную сборную России.
Факт: на ЧМ-2015 выступала в шлеме с портретом Алексея Черепанова
Факт: на ЧМ-2015 выступала в шлеме с портретом Алексея Черепанова
В детстве  играла в командах мальчиков 1996 и 1997 годов рождения. Изначально была полевым игроком, но после нескольких месяцев тренировок заняла вратарскую позицию.
«Когда я решилась идти в хоккей, уже чётко понимала, что позиция вратаря — это точно моё. Я люблю ответственность, принимать решения, выполнять черновую работу, которая чаще всего играет ключевую роль в достижении целей»
«Когда я решилась идти в хоккей, уже чётко понимала, что позиция вратаря — это точно моё. Я люблю ответственность, принимать решения, выполнять черновую работу, которая чаще всего играет ключевую роль в достижении целей»
Сорокина — о конкуренции в женском хоккее
Мария Сорокина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Анна Савонина
Анна Савонина
Нина Пирогова
Нина Пирогова
Валерия Павлова
Валерия Павлова
Мария Печникова
Мария Печникова
Екатерина Николаева
Екатерина Николаева
Илона Маркова
Илона Маркова
Виктория Кулишова
Виктория Кулишова
Вероника Коржакова
Вероника Коржакова
Фануза Кадирова
Фануза Кадирова
Екатерина Добродеева
Екатерина Добродеева
Елена Дергачёва
Елена Дергачёва
Диана Фархутдинова
Диана Фархутдинова
Дарья Гредзен
Дарья Гредзен
Ангелина Гончаренко
Ангелина Гончаренко
Александра Вафина
Александра Вафина
Оксана Братищева
Оксана Братищева
© championat.com 2000–2022