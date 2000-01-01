Мария Сорокина
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: хоккей, вратарь
Двукратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2020/2021), трёхкратный чемпион России (2017/2018, 2019/2020, 2020/2021), лучший вратарь ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017), участница Матча звёзд ЖХЛ — 2017, бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, победитель Всемирной Универсиады — 2017. Выступает за клуб «Агидель».
Сорокина начала заниматься хоккеем в Мытищах
Менее чем через год после начала занятий хоккеем получила первый вызов в женскую молодёжную сборную России.
Факт: на ЧМ-2015 выступала в шлеме с портретом Алексея Черепанова
В детстве играла в командах мальчиков 1996 и 1997 годов рождения. Изначально была полевым игроком, но после нескольких месяцев тренировок заняла вратарскую позицию.
«Когда я решилась идти в хоккей, уже чётко понимала, что позиция вратаря — это точно моё. Я люблю ответственность, принимать решения, выполнять черновую работу, которая чаще всего играет ключевую роль в достижении целей»
Сорокина — о конкуренции в женском хоккее
Мария Сорокина, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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