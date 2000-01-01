Семён Елистратов, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Семён Елистратов
Выступал на Олимпийских играх — 2010, 2014 и 2018: выиграл золото в эстафете в Сочи и бронзу в Пхёнчхане.
Вид спорта: шорт-трек
Чемпион мира на дистанции 1500 м, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, пятикратный бронзовый призёр ЧМ, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров.
Елистратов начал заниматься шорт-треком в Уфе
Первые шаги Семён делал в тхэквондо и хоккее. Но в школе его заметил Андрей Максимов, который посоветовал Семёну пойти в шорт-трек. Максимов стал его первым тренером.
Факт: думал бросить спорт
В 12 лет Сёмен сломал ногу и даже рассматривал вариант оставить спортивную карьеру. Однако продолжил бороться. Елистратов принёс России первую медаль на Олимпийских играх — 2018.
«Сноуборд, дисциплина хафпайп. Как мне кажется, безумно красивый вид спорта. Выражусь на современном жаргоне, я просто тащусь от него!»
Елистратов – о любимом хобби
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