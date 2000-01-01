Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Семён Елистратов
Семён Елистратов
Выступал на Олимпийских играх — 2010, 2014 и 2018: выиграл золото в эстафете в Сочи и бронзу в Пхёнчхане.
AMP-версия
Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Чемпион мира на дистанции 1500 м, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, пятикратный бронзовый призёр ЧМ, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров.
Елистратов начал заниматься шорт-треком в Уфе
Елистратов начал заниматься шорт-треком в Уфе
Первые шаги Семён делал в тхэквондо и хоккее. Но в школе его заметил Андрей Максимов, который посоветовал Семёну пойти в шорт-трек. Максимов стал его первым тренером.
Факт: думал бросить спорт
Факт: думал бросить спорт
В 12 лет Сёмен сломал ногу и даже рассматривал вариант оставить спортивную карьеру. Однако продолжил бороться. Елистратов принёс России первую медаль на Олимпийских играх — 2018.
«Сноуборд, дисциплина хафпайп. Как мне кажется, безумно красивый вид спорта. Выражусь на современном жаргоне, я просто тащусь от него!»
«Сноуборд, дисциплина хафпайп. Как мне кажется, безумно красивый вид спорта. Выражусь на современном жаргоне, я просто тащусь от него!»
Елистратов – о любимом хобби
Семён Елистратов, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Анна Шохина
Анна Шохина
Анна Шибанова
Анна Шибанова
Ольга Сосина
Ольга Сосина
Елена Проворова
Елена Проворова
Мария Сорокина
Мария Сорокина
Анна Савонина
Анна Савонина
Нина Пирогова
Нина Пирогова
Валерия Павлова
Валерия Павлова
Мария Печникова
Мария Печникова
Екатерина Николаева
Екатерина Николаева
Илона Маркова
Илона Маркова
Виктория Кулишова
Виктория Кулишова
Вероника Коржакова
Вероника Коржакова
Фануза Кадирова
Фануза Кадирова
Екатерина Добродеева
Екатерина Добродеева
© championat.com 2000–2022