Константин Ивлиев, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Китайский лёд быстр, ожидания хорошие. Что буду делать в Китае? Играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS:GO и Dota 2»

Ивлиев — о предстоящем участии на ОИ-2022