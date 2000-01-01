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Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Чемпион Европы, чемпион России, победитель (смешанная эстафета, 3000 м) и серебряный призёр (1500 м) Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2017).
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Ивлиев начал заниматься шорт-треком в Москве
Ивлиев начал заниматься шорт-треком в Москве
Оба родителя Константина – шорт-трекисты: мама – Елизавета Ивлиева, папа – Алексей Ивлиев (был тренером национальной сборной). В пять лет их сын уже уверенно стоял на коньках.
Факт: фанат рэпа
Факт: фанат рэпа
Константину нравится творчество Kizaru, Thrill Pill, XXXTentacion и Big Baby Tape.
«Китайский лёд быстр, ожидания хорошие. Что буду делать в Китае?  Играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS:GO и Dota 2»
«Китайский лёд быстр, ожидания хорошие. Что буду делать в Китае?  Играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS:GO и Dota 2»
Ивлиев — о предстоящем участии на ОИ-2022
Константин Ивлиев, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Семён Елистратов
Семён Елистратов
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Анна Шохина
Анна Шохина
Анна Шибанова
Анна Шибанова
Ольга Сосина
Ольга Сосина
Елена Проворова
Елена Проворова
Мария Сорокина
Мария Сорокина
Анна Савонина
Анна Савонина
Нина Пирогова
Нина Пирогова
Валерия Павлова
Валерия Павлова
Мария Печникова
Мария Печникова
Екатерина Николаева
Екатерина Николаева
Илона Маркова
Илона Маркова
Виктория Кулишова
Виктория Кулишова
Вероника Коржакова
Вероника Коржакова
Фануза Кадирова
Фануза Кадирова
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