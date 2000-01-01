Вид спорта: шорт-трек
Чемпион Европы, чемпион России, победитель (смешанная эстафета, 3000 м) и серебряный призёр (1500 м) Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2017).
Ивлиев начал заниматься шорт-треком в Москве
Оба родителя Константина – шорт-трекисты: мама – Елизавета Ивлиева, папа – Алексей Ивлиев (был тренером национальной сборной). В пять лет их сын уже уверенно стоял на коньках.
Факт: фанат рэпа
Константину нравится творчество Kizaru, Thrill Pill, XXXTentacion и Big Baby Tape.
«Китайский лёд быстр, ожидания хорошие. Что буду делать в Китае? Играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS:GO и Dota 2»
Ивлиев — о предстоящем участии на ОИ-2022
Константин Ивлиев, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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